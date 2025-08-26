رسمياً.. خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

أعلنت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي خطوبتهما رسميًا بعد عامين من علاقة عاطفية شغلت وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.



الثنائي كشف الخبر عبر منشور مشترك على حساباتهما في انستجرام حيث ظهرا في صور رومانسية وسط أجواء طبيعية ساحرة، وكتبا تعليقًا طريفًا:

“معلمة الإنجليزية ومعلم الرياضة سيتزوجان".



الصور المرافقة أظهرت تايلور سويفت مرتدية فستانًا صيفيًا بسيطًا، بينما ارتدى كيلسي قميصًا داكنًا وسروالًا أبيض.

بدأت علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي في صيف 2023 عندما حاول الأخير لفت انتباهها خلال جولتها الغنائية، قبل أن تتحول علاقتهما إلى قصة حب علنية مع حضورها لإحدى مبارياته.



منذ ذلك الحين، ظهر الثنائي سويًا في العديد من المناسبات، ودعمت تايلور سويفت خطيبها في الملاعب، بينما رافقها ترافيس كيلسي في جولاتها العالمية.



ارتبط اسم سويفت وكيلسي بكونهما من أبرز “الثنائيات الذهبية” في الوسط الفني والرياضي، ويتزايد ترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل الزفاف المنتظر الذي يُتوقع أن يكون من أكبر الأحداث الفنية والرياضية القادمة.