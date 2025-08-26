المصري يتقدم على حرس الحدود بهدف طمين في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم نادي المصري البورسعيدي على منافسه حرس الحدود بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وجاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق منذر طمين في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتفوق المصري البورسعيدي في كافة الاحصائيات المباراة أمام حرس فمن حيث الاستحواذ ، استحوذ البواسل على الكرة بنسبة وصلت لـ 69% مقابل 31% لصالح حرس الحدود.

ووصل فريق المصري البورسعيدي لمرمى الحرس في 6 مناسبات وسدد كرتين فقط بشكل صحيح على المرمى بينما وصل حرس الحدود للمرمى المنافس مرتين فقط وبدون تسديدات صحيحه.



وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي :

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي- محمد هاشم- عمرو سعداوي.



الوسط: محمد مخلوف - بونور موغيشا- عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر.



الهجوم: منذر طمين- صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاتة حارسا للمرمى، حسن علي، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، محمود حمادة، أحمد القرموطي، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.