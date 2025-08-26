قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة ملك من الحكومة؟
كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة.. أمين الإفتاء يجيب
نقابة السكة الحديد تكرم خفير مزلقان بني سويف لشجاعته
تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في شوط المباراة الأول دون خطورة واضحة
معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعاون وتبادل خبرات.. رئيس قضايا الدولة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
إسلام دياب

أجرى المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، زيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية والتدريبية والاستشارية، التي تخدم العملين القضائي والأكاديمي، وتساهم في تطوير الكوادر البشرية في كلا المؤسستين.

خلال الزيارة، ناقش الجانبان عددًا من المحاور الرئيسية، شملت:

· عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة في المجال القانوني لأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلاب الأكاديمية.
· التعاون في مجال الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، خاصة ذات الصلة بالقوانين البحرية والتجارية والتكنولوجية.
· تبادل الخبرات والاستشارات القانونية والفنية لمواكبة التطورات التشريعية والعلمية.

وأشاد المستشار الدكتور/ حسين مدكور بالدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية العربية كصرح علمي مرموق على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية توطيد أواصر التعاون معها، لما تمثله من بيت خبرة يضم كفاءات علمية متميزة وإمكانيات تقنية متطورة يمكن أن تساهم بشكل فاعل في دعم العمل القضائي والتدريبي لهيئة قضايا الدولة.

من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار بالضيف الكريم، مثمنًا هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين، مؤكدًا على استعداد الأكاديمية الكامل لتفعيل سبل التعاون المقترحة، واستثمار كافة إمكانياتها الأكاديمية والتدريبية لتكون شريكًا استراتيجيًا لهيئة قضايا الدولة في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحوث المشتركة.

وشملت الجولة تفقد رئيس هيئة قضايا الدولة للمنشآت التعليمية والتدريبية المتطورة داخل حرم الأكاديمية، حيث اطلع على الإمكانيات التقنية والفنية التي تدعم العملية التعليمية والبحثية.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

كما حضر الزيارة لفِيف من قيادات قضايا الدولة.

رئيس هيئة قضايا الدولة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المجال القانوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

مي عبد الحميد

الإسكان الاجتماعي: بيع 207 آلاف كراسة شروط في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد