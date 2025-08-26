تعاون وتبادل خبرات.. رئيس قضايا الدولة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أجرى المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، زيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية والتدريبية والاستشارية، التي تخدم العملين القضائي والأكاديمي، وتساهم في تطوير الكوادر البشرية في كلا المؤسستين.

خلال الزيارة، ناقش الجانبان عددًا من المحاور الرئيسية، شملت:

· عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة في المجال القانوني لأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلاب الأكاديمية.

· التعاون في مجال الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، خاصة ذات الصلة بالقوانين البحرية والتجارية والتكنولوجية.

· تبادل الخبرات والاستشارات القانونية والفنية لمواكبة التطورات التشريعية والعلمية.

وأشاد المستشار الدكتور/ حسين مدكور بالدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية العربية كصرح علمي مرموق على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية توطيد أواصر التعاون معها، لما تمثله من بيت خبرة يضم كفاءات علمية متميزة وإمكانيات تقنية متطورة يمكن أن تساهم بشكل فاعل في دعم العمل القضائي والتدريبي لهيئة قضايا الدولة.

من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار بالضيف الكريم، مثمنًا هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين، مؤكدًا على استعداد الأكاديمية الكامل لتفعيل سبل التعاون المقترحة، واستثمار كافة إمكانياتها الأكاديمية والتدريبية لتكون شريكًا استراتيجيًا لهيئة قضايا الدولة في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحوث المشتركة.

وشملت الجولة تفقد رئيس هيئة قضايا الدولة للمنشآت التعليمية والتدريبية المتطورة داخل حرم الأكاديمية، حيث اطلع على الإمكانيات التقنية والفنية التي تدعم العملية التعليمية والبحثية.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

كما حضر الزيارة لفِيف من قيادات قضايا الدولة.