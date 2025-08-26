للتهنئة بمنصبه الجديد.. القاضى عاصم الغايش يستقبل رئيس محكمة الاستئناف

استقبل القاضي / عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض ، القاضى/ سعيد حامد عبدالعال رئيس الاستئناف، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة كفرالشيخ ؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .



وصاحبه وفد قضائي رفيع المستوى ضم كلا من القاضي/ محمد شتا أبو سعد رئيس الاستئناف ووكيل مجلس إدارة نادى قضاة كفر الشيخ، القاضي جمال الجندي رئيس الإستئناف وعضو مجلس إدارة نادي قضاة كفر الشيخ، القاضي/ محمد الشرنوبى رئيس النيابة العامة عضو مجلس إدارة نادي قضاة كفر الشيخ، القاضي الدكتور/ مصطفى نعيم رئيس النيابة لدى محكمة النقض و عضو مجلس إدارة نادي قضاة كفر الشيخ، القاضي/ محمد شعبان خضر رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة نادى قضاة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة كفر الشيخ عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة كفر الشيخ لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب القاضي/عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.