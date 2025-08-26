بسبب النفقة.. سيدة تتهم طليقها بمحاولة دهسها بالسيارة في مدينة نصر

حررت سيدة محضرا ضد طليقها اتهمته فيه بمحاولة دهسها بالسيارة في منطقة مدينة نصر، بسبب خلافات على نفقة ابنته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر، أفاد بورود بلاغ من سيدة اتهمت فيه طليقها بمحاولة دهسها بسبب خلافات على النفقة.

وقالت السيدة إنها منفصلة عن زوجها منذ سنوات، وأقامت قضايا في محكمة الأسرة بعدما قرر عدم الصرف على ابنته، إلا أنه كان يساومها للتنازل على القضايا المرفوعة ضده.

وتابعت السيدة أنه في يوم رؤية طليقها لابنتها وقعت مشادة كلامية بينهما بسبب رفضه الإنفاق على ابنته وحينما اقتربت من السيارة حاول دهسها واصطدم بها بالفعل، ما أحدث إصابتها.