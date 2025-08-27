جارناتشو يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، رفض عرضا ضخما من الدوري السعودي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "أليخاندرو جارناتشو رفض عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي، حيث يفضل الانتقال إلى تشيلسي فقط".

أموريم يهين جارناتشو

كان تقرير صحفي كشف عن رسالة روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، القاسية للاعب الفريق أليخاندو جارناتشو.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن روبن أموريم قال لـ جارناتشو، البالغ من العمر 20 عامًا: “من الأفضل أن تدعو الله أن تجد ناديا يتعاقد معك”.