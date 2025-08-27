من الحب ما قتل.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهابوالفنان حسام حبيب قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد اهتمام المتابعين بأخبارهما خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تجدد الجدل حول طبيعة علاقتهما وعودة الحديث عن حياتهما الشخصية من جديد وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأخبار المتداولة، ما جعل اسميهما في صدارة محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا.

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رفضه التام لما وصفه بـ"تدخل غير مهني" من جانب المستشار القانوني السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب تداول أنباء عن عودة العلاقة بين شيرين وحسام حبيب مجددًا.

وقال حسين حبيب عبر صفحته على "فيس بوك": "إذا تدخل المحامي في حياة موكله الشخصية بطريقة مخالفة، فأنا أعتقد أنه من جمعية المنتفعين.. والحنفية اتقفلت عليه".