"حماية المنافسة" يواصل حملة "اعرف حقك" للتوعية بمخالفات الزي المدرسي

استأنف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس" بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، برفع الوعي لدى أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم القانونية والتعريف بالالتزامات الواجبة على المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية الواجب تجنبها في هذا السوق الحيوي.

وأوضح الجهاز أن الحملة تشمل نشر مواد توعوية عبر الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إرسال رسائل نصية قصيرة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد أن ملف الزي المدرسي يحظى بأولوية خاصة نظرًا لارتباطه المباشر بالأسر المصرية، حيث يؤدي غياب المنافسة الحرة إلى تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية نتيجة إجبارهم على الشراء من أماكن محددة، فضلًا عن الإضرار بالموردين والمنتجين وتقييد فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم للاقتصاد القومي.

وأشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة داخل قطاع التعليم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر ويضمن تنوع وجودة المنتجات. كما أشار إلى اتخاذه إجراءات قانونية ضد عدد من المدارس بعد ثبوت قيامها بممارسات احتكارية مخالفة لأحكام القانون في سوق توريد الزي المدرسي.

وللتسهيل على المواطنين، دعا الجهاز إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تتعلق بالزي أو الأدوات المدرسية عبر الخط الساخن (15157) أو البريد الإلكتروني: [email protected]، فضلًا عن الموقع الإلكتروني: www.eca.org.eg.