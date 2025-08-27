قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم
محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا انتظام سير انتخابات "جولة الإعادة" لمجلس الشيوخ 2025
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صادرات الفحم الإسرائيلية تثير الغضب في جنوب إفريقيا

إسرائيل
إسرائيل
إسراء عبدالمطلب

تشهد صادرات الفحم الجنوب أفريقية إلى إسرائيل جدلاً واسعًا وسط تصاعد الدعوات الشعبية والنقابية لوقفها، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة التي أدت لاستشهاد نحو 63 ألف فلسطيني وإصابة 159 ألفًا، بينهم 246 صحفيًا منذ أكتوبر 2023.

تجربة استخدام الفحم الحيوي

حجم ضخم للتبادل التجاري في قطاع الفحم 

وتكشف وثائق برلمانية جنوب أفريقية عن حجم ضخم للتبادل التجاري في قطاع الفحم بين البلدين، حيث صدرت جنوب أفريقيا خلال الفترة من 2004 إلى 2009 ما مجموعه 23.75 مليون طن من الفحم لإسرائيل بقيمة 8.66 مليارات راند (492 مليون دولار). 

وتشير البيانات إلى أن أعلى حجم صادرات كان في 2004/2005 بواقع 6.26 ملايين طن بقيمة 1.58 مليار راند (90 مليون دولار)، بينما شهد 2008/2009 أعلى قيمة مسجلة للصادرات بلغت 2.73 مليار راند (155 مليون دولار) مقابل 4.46 ملايين طن. 

وتأتي هذه الأرقام بينما تواجه جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، ضغوطًا لترجمة موقفها السياسي إلى خطوات اقتصادية عملية.

وتفيد البيانات الحديثة أن صادرات الفحم الجنوب أفريقية لإسرائيل ارتفعت بنسبة 17% عام 2024، حيث شُحن نحو 1.6 مليون طن بقيمة 178.2 مليون دولار، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية. 

ووفق تقرير صادر عن منظمة "سومو" الهولندية، ساهمت جنوب أفريقيا بما يقارب 15% من واردات إسرائيل من الفحم خلال 2023-2024، بينما احتلت كولومبيا المركز الأول بنسبة 60%، تليها روسيا بنسبة 15%. 

ويلعب في هذا الملف دور مركزي كل من شركة "غلينكور" السويسرية متعددة الجنسية، التي شاركت في 15 شحنة فحم وصلت إلى الموانئ الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 (منها ست شحنات بعد أن علقت كولومبيا صادراتها في أغسطس 2024)، وشركة "أفريكان رينبو مينيرالز" المملوكة لصهر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا. 

تنطلق هذه الشحنات من محطة "ريتشاردز باي" التي تُعد الأكبر عالميًا بطاقة تصديرية تصل إلى 91 مليون طن سنويًا، متجهة إلى موانئ حيفا وأسدود لتغذي محطتي "روتنبرغ" و"أوروت رابين" اللتين توفران 17.5% من احتياجات إسرائيل الكهربائية.

وتصاعدت منذ عام 2024 موجات احتجاجية في جنوب أفريقيا بقيادة حركة التضامن مع فلسطين والتحالف الجنوب أفريقي للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، حيث شهدت كيب تاون وديربان وبريتوريا تظاهرات رفعت شعارات مثل "غلينكور تغذي الإبادة الجماعية" و"لا فحم جنوب أفريقي إلى إسرائيل". 

وأكد اتحاد عمال الصناعات العامة رفضه استمرار هذه الصادرات، معتبرًا أن "دولة رفعت قضية إبادة جماعية لا يمكنها تزويد إسرائيل بالفحم الذي يدعم بنيتها العسكرية". 

وفي المقابل، تواجه الحكومة معضلة قانونية واقتصادية معقدة، إذ حذرت وزارة التجارة والصناعة من أن فرض عقوبات من طرف واحد "سينتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية"، فيما أشار ناشطون مثل أنديل زولو وأنتوني هودجسون إلى أن سياسات الطاقة النيوليبرالية والضغوط الأميركية تعرقل اتخاذ قرارات حاسمة. 

وعلى الصعيد الدولي، قادت كولومبيا جهود وقف تصدير الفحم إلى إسرائيل بإصدار مرسوم (1047) في أغسطس 2024 لحظر هذه الصادرات، فيما تبقى جنوب أفريقيا أمام اختبار بين التزاماتها الأخلاقية ومصالحها الاقتصادية في ظل التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة.

الفحم صادرات الفحم قطاع الفحم الحرب الإسرائيلية غزة جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الإعدام

حالات تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.. تعرف عليها

موظفون

تصل إلى الفصل من الخدمة.. 8 جزاءات تأديبية على الموظف طبقا للقانون

حزب مصر العربي الاشتراكي

مصر العربي الاشتراكي يعلن قائمته الانتخابية تحت شعار صوتك لمصر

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد