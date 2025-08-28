قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية
نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
أنغام: كنت بدعي ربنا إني أكمل مع ولادي.. ومشتاقة أشوف جمهوري على المسرح
مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"
هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة
إيران تسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية لمراقبة وقود بوشهر وسط ضمانات أمنية مشددة
ماليزيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة جريمة حرب وإمعان في استهداف الصحافة
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
أخبار البلد

مصر نموذج رائد .. "الأمم المتحدة للمرأة" تُشيد بالجهود المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
أ ش أ

أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة المثمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيدة بالجهود المشتركة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم قضايا المرأة، مثمنة جهود المؤسسة الأممية لقضايا المرأة في مجالات التمكين الاقتصادي والتصدي للعنف والتمييز وتعزيز دور المرأة في مواجهة الكوارث والأزمات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها إلى مصر، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي اعتزازها بتولي شخصية عربية قيادة هذه المؤسسة الأممية وإسهامها في إحداث نقلة نوعية بقضايا المرأة.


ومن جانبها، أشادت سيما بحوث بالجهود الرائدة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن مصر تمثل نموذجًا في دعم مشاركة المرأة بفضل الإرادة السياسية الداعمة.

آليات التعاون في عدة مجالات

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة. 

وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والذى سيمثل نقلة نوعية وبما يضمن تحسين خدمات الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تربوية آمنة للأطفال، وتدعيم قدرة المرأة على الاندماج في سوق العمل. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن نتائج هذا الحصر ستعلن قريبًا في مؤتمر يتضمن إطلاق مبادرة قومية لدعم الحضانات.

كما استعرض اللقاء جهود الوزارة في دعم مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة "أزرع"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وانطلقت عام 2022 لتمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 

وعقب اللقاء، اصطحبت وزيرة التضامن المسئولة الأممية والوفد المرافق لها في جولة بمعرض "ديارنا" المقام بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ضم مجموعة متميزة من المنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، من بينها منتجات الجلد الطبيعي والحقائب النسائية، وأشغال الفضة والإكسسوارات، ومنتجات أخميم والسجاد اليدوي، والديكور المنزلي، وأشغال الخوص، إضافة إلى القفاطين المصنوعة من الكتان المصري. 
وقد أشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجودة المنتجات وروعة التصميمات التي تعكس تميز الحرف التراثية المصرية، وكذلك تجارب السيدات الناجحة.

وزيرة الأمم المتحدة للمرأة

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

