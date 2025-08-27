قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأطباء تعلن حبس المتسبب في تشويه وجه طبيب مستشفى سيد جلال

الديب أبوعلي

أمرت النيابة العامة بحبس المعتدي على الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة الاعتداء الإجرامي التي أسفرت عن إصابة الطبيب بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن قرار النيابة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء من تكرار مثل هذه الاعتداءات، مشددة على أنها ستواصل متابعة مجريات القضية حتى صدور حكم رادع بحق الجاني.

وجددت النقابة مطالبتها بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، باعتبار أن أي اعتداء على عضو من أعضاء الفريق الطبي يمثل جريمة مكتملة الأركان وتهديداً مباشراً للمنظومة الصحية وحق المريض في رعاية آمنة.

وكان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي تواصل مع إدارة المستشفى وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر لمتابعة الحالة الصحية للطبيب، وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه كاملة.

وكلّف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية لحظة بلحظة حتى صدور حكم رادع بحق المعتدي، مؤكداً أن النقابة لن تسمح بالتهاون في هذه القضية أو غيرها من قضايا الاعتداءات على الأطباء.

كما تواصل د.خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، هاتفياً مع الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز المصاب، للاطمئنان عليه، وتوجه لزيارته بالمستشفى، مؤكداً أن "النقابة بكامل هيئتها خلفه حتى استرداد حقه كاملا".

