قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 أغنية جديدة.. تفاصيل تعاون فضل شاكر مع بنش مارك
مدبولي: الاقتصاد المصري يتحسن وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
متحدث فتح: ما يجري في الضفة الغربية حرب حقيقية تستهدف البنية التحتية والمواطنين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية
إعادة إعمار الجنوب.. رئيس الوزراء: مصر تدعم لبنان بشكل كامل
مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا جديدًا.. إليك التفاصيل الكاملة
قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه
مدبولي: مصر سباقة دائما في دعم القضية.. والشعب الفلسطيني يعلم الدور المصري
كل ما تحتاج معرفته عن انتخابات النواب 2025.. مقاعد ونظام وتركيبة جديدة
ميلوني: رد فعل إسرائيل تجاوز الحد ولا يمكننا الصمت إزاء مقتل الأبرياء
الإسباني خافيير روخاس حكمًا لمُواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. تفاصيل
وزير الطاقة الإسرائيلي: لا دولة بين البحر والنهر سوى دولة الشعب اليهودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: مصر سباقة دائما في دعم القضية.. والشعب الفلسطيني يعلم الدور المصري

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك زيارة لرئيس وزراء فلسطين، وهذه الزيارة كان لها الأهمية  في التنسيق بين مصر وفلسطين في الخطوات القادمة، وتم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الاعمار.

وقال مصطفى مدبولي، خلال أنه عقب المفاوضات والمناقشات كان هناك زيارة شديدة الاهمية قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزيري الخارجية والتضامن، وكانت أمام معبر رفح.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب الفلسطيني يعلم وقدم الشكر للشعب المصري على الدعم الذي تقدمة مصر، للشعب الفلسطيني، خاصة أن مصر كانت سباقة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس وزراء فلسطين مصر فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد