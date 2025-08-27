مدبولي: مصر سباقة دائما في دعم القضية.. والشعب الفلسطيني يعلم الدور المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك زيارة لرئيس وزراء فلسطين، وهذه الزيارة كان لها الأهمية في التنسيق بين مصر وفلسطين في الخطوات القادمة، وتم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الاعمار.

وقال مصطفى مدبولي، خلال أنه عقب المفاوضات والمناقشات كان هناك زيارة شديدة الاهمية قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزيري الخارجية والتضامن، وكانت أمام معبر رفح.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب الفلسطيني يعلم وقدم الشكر للشعب المصري على الدعم الذي تقدمة مصر، للشعب الفلسطيني، خاصة أن مصر كانت سباقة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.