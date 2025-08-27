مادة الذكاء الاصطناعي.. مدبولي يعلن تفاصيل تدريسها في المرحلة الثانوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه سيتم إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولي ثانوى العام المقبل، ولن تضاف للمجموع، ولكنها ستكون مادة نجاح ورسوب.

وكان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قد أعلن في وقت سابق أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، إضافة لاستعرض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة.