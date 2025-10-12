تموين دمياط تحرر 340 محضراً للمخالفين بالأسواق

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أجريت في الفترة من 5 اكتوبر إلي 11 أكتوبر الجاري.



وفي هذا الصعيد، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 340 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 12٠ محضر لمخالفات داخل المخابز،حيث تضمنت: نقص وزن الرغيف ، عدم إكتمال المواصفات ، عدم إعطاء بون للمواطن عدم وجود سجل زيارات ، عدم وجود قائمة تشغيل ،عدم نظافة أدوات العجن، إلي جانب محضرين امتناع بيع داخل مخبز، ومحضرين ميزان معطل فضلاً عن تحرير 7 محضر تصرف في 36 شيكارة دقيق مدعم .

علاوة على ذلك،أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير217 محضرا،جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن الأسعار ،عدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة تشغيل عمالة بدون شهادات صحية ، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان نقاط خبز بدل تمويني ، عدم إعلان عن مخبز إلي جانب عرض لحوم مكشوفة ، فضلاً عن 3 محضر سلعة مجهولة المصدر عبارة عن (30 قاروصة سجائر أجنبية حيث تم التحفظ عليهم+500 كيس سكر وأيضاً تم التحفظ عليهم)، هذا إلي جانب محضر نقص وزن سكر في الكيلو 40 جرام وعليه تم التحفظ على 70 كيس سكر بالإضافة إلى محضر عدم تدوين علامات وبيانات كما تم التحفظ علي 4 شكاير أرز زنة 10 كيلو جرام فضلا عن مخالفتين بيع ازيد سجائر .

واستكمالا لتلك الجهود تم ضبط ثلاث مخلفات في مجال المواد البترولية ، متعلقين بعدم إعلان أسعار الغاز.