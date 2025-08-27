مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا جديدًا.. إليك التفاصيل الكاملة

وافق مجلس الوزراء ــ خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.

وجاءت القرارت كالآتي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (٤) بند (٣) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (٧) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (٨) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.

ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (٧) ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.

ويهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن لزيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، وكذلك الدول المرتبطة بهما حالياً ومُستقبلاً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة، ليُصبح "كلية العلوم"، على أن تشمل "برنامج علوم البحار".

ويتيح المسمى الجديد "كلية العلوم" التوسع في تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى مثل الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، وغيرها، وأيضا التخصصات النوعية مثل الكيمياء الحيوية الطبية، والفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وجيولوجيا البترول والمياه، وغيرها.

وتعدُ الكلية بمسمى "كلية العلوم"، نواة أكاديمية رئيسية لدراسة العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في مُختلف التخصصات، كما أن مُسمى "كلية العلوم" يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية، مما يدعم التكامل الأكاديمي والتعاون البحثي، وكذا دعم التصنيف الأكاديمي والبحثي، ويسهم تغيير المسمى أيضاً في تعزيز فرص التوظيف للخريجين، حيث يمنحهم مرونة في التقديم لوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصناعات الدوائية، والتحاليل الطبية، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، هذا فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات علمية متنوعة، حيث إن وجود مسمى "كلية العلوم" يفتح المجال لتأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متعددة، مما يدعم مخرجات الكلية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو اتجاه مدعوم بقوة من الدولة حالياً.

ويأتي تعديل المسمى أيضاً استجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر توسعا متسارعاً في مشروعات التنمية الشاملة في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، وأن وجود كلية العلوم بمسماها العام والشامل يُعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، ورافداً للمشروعات التنموية في المحافظة بكوادر علمية متخصصة.

6. أحيط مجلس الوزراء بتقرير حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025، حيث تضمن التقرير ما يتعلق بشئون الجهاز، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات خلال تلك الفترة، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضيفه فخامة رئيس فرنسا، لمحافظة شمال سيناء، في أبريل الماضي، لتأكيد تضامن الدولة الفرنسية مع الجهود المصرية لدعم سكان غزة مما كان له عظيم الأثر على المواطنين بما يعكس قوة الدور المصري الإقليمي.

وكذا زيارة رئيس وزراء صربيا لمدينة سانت كاترين بدعوة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

ونوه التقرير إلى زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد / العريش/ طابا) بطول ٣٤١ كم، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء واستكمال كافة مراحل قطار التنمية في سيناء (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا)، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا).

كما أشار التقرير إلى إعلان وزارة البيئة إدراج مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية للأطراف المستدامة "ICLEI".

كما نوه التقرير إلى افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ومن ذلك افتتاح بيت ثقافة بمدينة بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وقصر ثقافة نخل، ومبنى نقابة الزراعيين بمدينة العريش، ومسجد أبو منونة بحي الكرامة بمدينة العريش، وعدد (٤) محطات لتحلية المياه بقرى مدينة الشيخ زويد، والمركز الوسيم للتخاطب بمدينة الشيخ زويد، والإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

ولفت التقرير إلى ما تم إقامته من فعاليات بمحافظة شمال سيناء، ومنها: مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وتوزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطوا سن الثلاثين من أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن إقامة العديد من الندوات التوعوية بينها ندوات عن مخاطر تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وكذا تنفيذ العديد من ورش العمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"، وسباق سيارات الكارتينج بمدينة العريش.

تضمنت الأنشطة توزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وكذا عدد 1000 كرتونة بمنطقة وسط سيناء خلال شهر رمضان، وافتتاح معرض "أهلاً رمضان" وتوفير منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.



كما أشار التقرير إلى طرح وزارة الصناعة ـ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ـ عدد (۱۱۰) قطع أراضٍ بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (٥٢) قطعة أرض بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وهو ما يُعد ترجمة فعلية لجهود دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، هذا فضلاً عن طرح المرحلة الثانية (أسبقية ثانية) من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد (۱۱) تجمعاً تنموياً تخصيص بنظام تملك (مسكن وعدد 5 أفدنة زراعية) بإجمالي عدد (٥٢٧) فرصة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد نجاح موسم الزراعة وحصد محاصيل المرحلة الأولى. إلى جانب طرح الأسبقية الثانية من الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد (922) وحدة، وكذا تسليم عقود التملك للفائزين بالأسبقية الأولى.

كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن زيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات البيت المنتج الممولة من الصندوق الدوار للتنمية إلى ١٨ ألف جنيه للمشروع بدون فوائد وبالتقسيط على ۱۸ شهرا بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهرياً لمشروعات (تربية الأغنام / دواجن وطيور / مخبوزات منزلية / ملابس ومفروشات جاهزة / منحل .... الخ)، وكذا تخفيض المحافظة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة ٥٠٪ من قيمة التصالح للتيسير على المواطنين.

هذا إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ ٤٣ لتحرير كامل سيناء (مشروع التطوير بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ / مسجد بقرية النقب بمدينة طابا ومسجد بالحي الأول بمدينة أبو زنيمة / نادى يوناني بمدينة دهب)، وكذا إقامة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ (البطولة العربية للهجن والتراث بمضمار الهجن/ اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ تنظيم أكبر المهرجانات الموسيقية بالعالم "Zamna".... الخ) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين.

ولفت التقرير أيضا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على إنشاء مشروع ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، وكذا الانتهاء من تطوير منطقة "ساحة العلم" والمنطقة المحيطة بها واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا على مسطح إجمالي ١٩٦ فداناً، ووضع حجر الأساس لمشروع " الداون تاون" وساحة انتظار وخدمات الشاحنات بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالذكرى الـ 36 لاسترداد طابا.



وأكد التقرير استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، مع ضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، هذا فضلاً عن دخول مستشفيي دهب الجديد، ونويبع التخصصي بمحافظة جنوب سيناء الخدمة بتكلفة إنشاء حوالي 1.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة عدد (7) مستشفيات تقدم الخدمة الطبية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، وكذا الإعلان عن افتتاح مشروع تطوير مستشفى أبو رديس المركزي (وحدة غسيل كلوي ووحدة الأطفال حديثي الولادة ...)، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

7. في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (10) من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومُصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (3) متوفين و(3) مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم الرائد محمد على محمد علي الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35% إلى 80%، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

8. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من (المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا")، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.

ويأتي بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

في حين يأتي بروتوكول التعاون الثاني المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.

ويُعزز ذلك من جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة، ورفع مستويات المهارات الفنية، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاعات الانتاجية ذات الأولوية للدولة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية؛ الأولى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

10. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، بغرض إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة "إيست كابيتال".

ومن المقرر أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.

وستعمل الجامعة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعات واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية.

11. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها، وشبكات ربطها، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر "ش.م.م ـ شركة المشروع"، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

12. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة sprix inc اليابانية، لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد أفضل الاطر العلمية العالمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتمت الإشارة إلى أن منصة (QUREO) تتميز بنظام تقييم (TOFAS) المتوافق مع المعايير الدولية لإطار (CFRP) والمستخدم في العديد من الدول.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها لطلاب المرحلة الثانوية، كما أن هذه البرامج متوافقة مع المناهج اليابانية، ويُعد الحصول عليها إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان.