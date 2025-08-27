قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية

جانب من اجتماع الوزراء
جانب من اجتماع الوزراء
كتب محمود مطاوع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
    
وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من النشاطات المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية بين مصر وعدد من دول المنطقة، وتنسيق المواقف مع القادة العرب في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، كما تأتي أيضا لبحث مجالات التعاون المشتركة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيام الرئيس بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخرا، التقى خلالها بمدينة نيوم بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لإجراء مباحثات موسعة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تناول لقاء الزعيمين مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، بالإضافة إلى مناقشات معمّقة حول أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على جميع المستويات.

كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني، وهو ما يلزمنا كحكومة بالتحرك إزاء تفعيل ما تم التوافق عليه في هذا اللقاء، وترجمته إلى إجراءات تنفيذية محددة لتعزيز الشراكة مع الجانب السعودي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المذكورة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال الرئيس لصاحب لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن زيارة رئيس دولة الامارات لمصر تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع الأشقاء في الإمارات في عدد من المجالات، ونعمل على تعزيز هذا التعاون، وتوسيع مجالاته.

وحول الأنشطة والفعاليات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المنقضي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته ــ نيابة عن الرئيس ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، مشيرا إلى أنه التقى على هامش القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية، ورؤساء أبرز الشركات اليابانية.

كما نوه لمشاركته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي جمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية، كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي تشمل قطاعات استراتيجية عديدة.

الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه يعتبر أن مثل هذه المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية فرصة مواتية للغاية لعرض الخطوات والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، كما تعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في جميع قطاعات الدولة، حيث تم بالفعل دعوة المسئولين اليابانيين لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم استكمال جهود الترويج لذلك.

اجتماع الحكومة اجتماع الوزراء مدبولى رئيس مجلس الوزراء الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام..كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟..هل صام النبي يوم مولده ؟..هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد