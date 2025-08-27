قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة طريق تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
محمد الشعراوي

أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم، أن استعدادات الحكومة لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو صياغة رؤية اقتصادية متكاملة توحد الجهود وتنسق بين مختلف السياسات الحكومية.

وأشار عماد كرم، في تصريحات لـ صدى البلد  ، إلى أن السردية الوطنية تمثل منصة مرجعية موحدة للوثائق والاستراتيجيات الاقتصادية، بما يسهم في توجيه السياسات العامة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دعم التوجهات نحو توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح الباحث الاقتصادي أن ما يميز هذه السردية هو النهج التشاركي الذي تبنته الحكومة من خلال إطلاقها للحوار المجتمعي، والذي يتيح لمختلف الأطراف ـ من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين ـ المشاركة في صياغة النسخة النهائية، بما يضمن أن تكون السردية انعكاساً لاحتياجات المجتمع ومرتبطة بشكل وثيق بمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وشدد كرم على أن المحاور التي تناولتها السردية، سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو التنمية الصناعية أو التخطيط الإقليمي، تعد بمثابة مفاتيح أساسية لدفع عجلة النمو والتشغيل، لافتاً إلى أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى أهداف كمية قابلة للقياس يعزز من قدرة الدولة على متابعة الأداء وتقييم النتائج بواقعية وشفافية.

الخبير الاقتصادي عماد كرم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

مجلس الدولة

تعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة.. والقاضيات يحلفن اليمين خلال أيام

بسنت محمد

لعرضها على مركز السموم والإدمان.. حجز البلوجر بسنت محمد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة وحيازة حشيش

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد