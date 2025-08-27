خبير: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خريطة طريق تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم، أن استعدادات الحكومة لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو صياغة رؤية اقتصادية متكاملة توحد الجهود وتنسق بين مختلف السياسات الحكومية.

وأشار عماد كرم، في تصريحات لـ صدى البلد ، إلى أن السردية الوطنية تمثل منصة مرجعية موحدة للوثائق والاستراتيجيات الاقتصادية، بما يسهم في توجيه السياسات العامة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دعم التوجهات نحو توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح الباحث الاقتصادي أن ما يميز هذه السردية هو النهج التشاركي الذي تبنته الحكومة من خلال إطلاقها للحوار المجتمعي، والذي يتيح لمختلف الأطراف ـ من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين ـ المشاركة في صياغة النسخة النهائية، بما يضمن أن تكون السردية انعكاساً لاحتياجات المجتمع ومرتبطة بشكل وثيق بمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وشدد كرم على أن المحاور التي تناولتها السردية، سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو التنمية الصناعية أو التخطيط الإقليمي، تعد بمثابة مفاتيح أساسية لدفع عجلة النمو والتشغيل، لافتاً إلى أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى أهداف كمية قابلة للقياس يعزز من قدرة الدولة على متابعة الأداء وتقييم النتائج بواقعية وشفافية.