مطالب برلمانية للمحافظين بمواجهة أزمات التكدس المروري واحتلال الشوارع

ماجدة بدوى

ثمن المهندس أمين مسعود ،  أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة تكليفات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بمنع الانتظار الخاطئ، وإزالة السلاسل الحديدية والبلوكات الأسمنتية التي تُستخدم لحجز أماكن ركن السيارات وتتسبب في تعطيل الحركة المرورية، مع رفع كفاءة الرصف والأرصفة، وترميم الحفر، وتحسين الإنارة، وزيادة التشجير، ومراجعة تراخيص الأكشاك وإلزامها بالمساحات المقررة قانونًا ، مطالباً من جميع رؤساء الأحياء سرعة تنفيذ هذه التكليفات بعد أن أصبحت ظاهرة التكدس المروري واحتلال الأرصفة من المشكلات المزمنة والخطيرة التى تعانى منها شوارع القاهرة.

وتساءل " مسعود " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة قائلاً : ما هي خطة الحكومة لتعميم هذه التكليفات على مستوى جميع المحافظات، باعتبار أن هذه المشكلات ليست قاصرة على القاهرة وحدها، بل تعاني منها معظم المدن والقرى في ربوع الجمهورية؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع ظاهرة “حجز الأماكن” التي تحولت أحيانًا إلى نشاط غير مشروع يدر دخلاً على البعض ويضر بالصالح العام؟ متى نرى خطة واضحة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة وإنارتها وصيانتها بشكل دوري، بدلًا من الحلول الجزئية التي لا تصمد أمام أول مطر أو ازدحام؟

كما تساءل المهندس أمين مسعود قائلاً : هل سيتم وضع جدول زمني ملزم للمحافظات للانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية في الشوارع الرئيسية والجانبية على حد سواء؟ وما هي الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان الرقابة على الأكشاك والتأكد من التزامها بالمساحات المصرح بها، دون أن تتحول بعض الأكشاك إلى “أسواق عشوائية صغيرة” تبتلع الأرصفة وتعيق حركة المواطنين؟

والأهم: هل ستقيس الحكومة نجاح هذه الجهود بما يراه المواطن في حياته اليومية من سيولة مرورية، وشوارع نظيفة، وأرصفة آمنة، أم سيظل التقييم حبيس التقارير المكتبية؟ موجهاً تحية قلبية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على ما حققه من نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير مختلف الأحياء والشوارع والميادين على مستوى محافظة القاهرة.

القاهرة البلوكات الأسمنتية السلاسل الحديدية محافظ القاهرة تعطيل الحركة المرورية

في عيد ميلادها الـ 45.. 10 صور خطفت الأنظار لـ هيدي كرم

