القاهرة والدوحة على قلب واحد.. رفض قاطع لأي عودة للاحتلال العسكري في غزة
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
اقتصاد

محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وقال الوزير ، إن تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومى هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قطعت شوطا كبيرا فى مسار تحقيق مستهدفاته وشهدت تعاونا كبيرا بين كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف «الخطيب»، أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر بتقرير جاهزية الأعمال الجديد ، والذي سيصدر عن البنك الدولى عام 2026، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

وأوضح الوزير، أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحا خاصة بالاطار التشريعي ، وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات لقرارات وتعديلات بالقوانين والتى من شأنها تحسين جاهزية الأعمال فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تقرير جاهزية الأعمال، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

وزارة الاستثمار التجارة الخارجية حسن الخطيب

