أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث تراوحت الأسعار بين 13.10 و13.45 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك:

أبوظبي الإسلامي

13.20 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

13.16 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

13.14 جنيه للشراء و 13.19 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

13.16 جنيه للشراء و 13.21 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

13.15 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

شركات الصرافة

13.15 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

13.16 جنيه للشراء و 13.21 جنيه للبيع



أظهرت تعاملات اليوم أن الأسعار الأكثر تداولًا للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية تدور حول مستوى 13.10 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع في البنوك الحكومية، بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى نسبيًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس.

ويعكس استقرار الأسعار وفرة المعروض من العملة الإماراتية مع استمرار الطلب المرتبط بالتحويلات المالية وحركة السفر.