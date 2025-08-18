قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم الاثنين، بجولة ميدانية في شارع إبراهيم بمنطقة الكورية بحي مصر الجديدة لتفقد أعمال التطوير الجارية به.

وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندس المعماري مصطفى سالم .

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالمشهد الحضري وتقليل مناطق التكدس والازدحام المروري بمختلف المحافظات.

جولة وزيرة التنمية المحلية 

وتضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية  ومحافظ القاهرة متابعة أعمال التطوير الجارية فى شارع إبراهيم لتنظيم الامتدادات الخارجية للمحلات والمقاهي، استحداث مسارات للمشاة، تجهيز مناطق جلوس عامة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، وتركيب عناصر حضرية مثل البلاطات والإنارة والتشجير، بالإضافة إلى رفع كفاءة واجهات المحلات والمقاهي بما يعكس الطابع المعماري المميز للمنطقة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض مع محافظ القاهرة شارع بغداد المتاخم لشارع إبراهيم، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بضم الشارع إلى خطة التطوير ليصبح جزءًا من الرؤية المتكاملة للارتقاء بالمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصور الحضاري المعد، بما يحقق نقلة نوعية في المشهد العمراني للمنطقة ويعزز من قيمتها التاريخية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه يجري التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المنطقة، حيث يُعد المشروع خطوة نحو تحويل شارع إبراهيم إلى نموذج حضاري مخصص للمشاة فقط، بما يعزز من انسيابية الحركة ويحسن جودة الحياة ويحقق بيئة عمرانية آمنة وفعالة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى متابعة المحافظة موقف أعمال التطوير الجاري فى منطقة الكوربة أولاً بأول بالتعاون جهاز التنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ المخطط وفقاً للرؤية التى تم وضعها وتقديم كل الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني لذلك .

التنمية المحلية محافظ القاهرة حي الكوربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: هناك ظلم استمر لمدة 80 عامًا على الاشقاء في فلسطين

وزير الخارجية

وزير الخارجية: دورنا هو العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورغم كل حملات التجويع

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: الوفد الفلسطيني سيزور مستشفى العريش ومواقع لوجستية لدعم غزة

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد