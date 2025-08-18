وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم الاثنين، بجولة ميدانية في شارع إبراهيم بمنطقة الكورية بحي مصر الجديدة لتفقد أعمال التطوير الجارية به.

وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والمهندس المعماري مصطفى سالم .

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالمشهد الحضري وتقليل مناطق التكدس والازدحام المروري بمختلف المحافظات.

جولة وزيرة التنمية المحلية

وتضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة متابعة أعمال التطوير الجارية فى شارع إبراهيم لتنظيم الامتدادات الخارجية للمحلات والمقاهي، استحداث مسارات للمشاة، تجهيز مناطق جلوس عامة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، وتركيب عناصر حضرية مثل البلاطات والإنارة والتشجير، بالإضافة إلى رفع كفاءة واجهات المحلات والمقاهي بما يعكس الطابع المعماري المميز للمنطقة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض مع محافظ القاهرة شارع بغداد المتاخم لشارع إبراهيم، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بضم الشارع إلى خطة التطوير ليصبح جزءًا من الرؤية المتكاملة للارتقاء بالمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصور الحضاري المعد، بما يحقق نقلة نوعية في المشهد العمراني للمنطقة ويعزز من قيمتها التاريخية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه يجري التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المنطقة، حيث يُعد المشروع خطوة نحو تحويل شارع إبراهيم إلى نموذج حضاري مخصص للمشاة فقط، بما يعزز من انسيابية الحركة ويحسن جودة الحياة ويحقق بيئة عمرانية آمنة وفعالة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى متابعة المحافظة موقف أعمال التطوير الجاري فى منطقة الكوربة أولاً بأول بالتعاون جهاز التنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ المخطط وفقاً للرؤية التى تم وضعها وتقديم كل الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني لذلك .