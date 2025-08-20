محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.8%

أ ش أ

اعتمد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح بلغت 87.8%، حيث تقدم للامتحان 49428 طالبا وطالبة، حضر منهم 42181 نجح 37026 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 48ر93%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 25ر94%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 3ر99%.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا، الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.