أستاذ علاقات دولية: زيارة رئيس الوزراء اللبناني لمصر تعكس حرص القاهرة على دعم الاستقرار في لبنان

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى مصر تُعد الأولى له منذ توليه المنصب، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس دلالات قوية من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل سعي الدولة المصرية لحسم الملفات العالقة في المنطقة وفرض الاستقرار.

الدور المصري في دعم لبنان واستقرار المنطقة

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تلعب دورًا مؤثرًا بفضل قيادتها السياسية الواعية، التي تدرك التحديات الخطيرة التي تواجه لبنان، وخاصة جهود إعادة فرض الانضباط داخله.

دعم الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة

وأوضح أن مصر تدعم الدولة الوطنية اللبنانية والجيش اللبناني، وتؤمن بأهمية حصر السلاح في يد الجيش فقط، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى لتحقيق وحدة واستقرار لبنان عبر تعاون وثيق مع شركاء دوليين وإقليميين لضمان تماسك الدولة اللبنانية.