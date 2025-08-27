رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني

بدأ قبل قليل، لقاء موسع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع نظيره اللبنانى الدكتور نواف سلام بحضور عدد من الوزراء لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وقال مدبولي لصدى البلد، إنه سيناقش مع رئيس وزراء لبنان التحديات التي تواجه البلد الشقيق والطلبات التي يطلبها لبنان من مصر ودعمها لمواجهة التحديات التي تواجهه على المستوى اللوجستي والسياسي والخدمات بالإضافة إلى تشجيع الملفات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارت المتبادلة.

وايضا دعم لبنان لمواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقراره وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.