الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بخصوص ما أثير حول وجود مخالفات تتعلق بأرض فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أننا نطالب بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، مع إبداء الاستعداد الكامل للمثول أمام أي جهة قضائية أو رقابية للرد على جميع الاتهامات.



وشدد على أن ممدوح عباس يعد أكبر داعم على مر التاريخ لنادي الزمالك، موكدا على أن سحب الأرض تسبب في حدوث أزمة حقيقة للنادي، لأن حلم أكتوبر هو المخرج الوحيد للنادي.