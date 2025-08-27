أخبار البحر الأحمر| لقاءات جماهيرية برأس غارب واستعدادات تنفيذية لمشروع صقر 155

في إطار المتابعة المستمرة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين وتطوير آليات مواجهة الأزمات، شهدت المحافظة خلال الساعات الأخيرة نشاطًا متنوعًا بين اللقاءات الجماهيرية والاجتماعات التنفيذية.

ففي مدينة رأس غارب، عقد اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة لقائه الدوري مع المواطنين، حيث ناقش عددًا من الطلبات المتنوعة بحضور ممثلي الإدارات المختصة. وتراوحت الطلبات بين إزالة أحد المحال ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتعويض مواطن أزيل مسكنه، إضافة إلى طلبات تحرير عقود. وتم توجيه المعنيين بسرعة دراسة هذه الملفات وإيجاد حلول مناسبة وفق اللوائح المنظمة. وأكد رئيس المدينة استمرار هذه اللقاءات بشكل أسبوعي، بما يضمن وجود قناة اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع لمشكلاتهم أولًا بأول.

وفي سياق موازٍ، ترأس الأستاذ كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر الاجتماع التنسيقي الثاني لمشروع "صقر 155"، بحضور المستشار العسكري ورؤساء المدن ومسؤولي الأزهر والكنيسة والجهات التنفيذية. وأوضح سليمان أن المشروع يعد محطة تدريبية هامة لاختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، مؤكدًا أن دقة البيانات والإحصاءات تمثل حجر الأساس لنجاحه.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لخطط العمل الميدانية والإمكانات المتاحة من معدات وموارد بشرية، إلى جانب مراجعة أدوار الجهات المشاركة ومنها الصحة، الكهرباء، المياه، الشباب والرياضة، التضامن، الهلال الأحمر، البنوك الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، استعدادًا لانطلاق المشروع في 13 سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا الحراك الميداني والتنفيذي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الظروف الاستثنائية.