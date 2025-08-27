قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
أحمد الأشعل يكتب: منظومة الشكاوى الحكومية.. عقد جديد بين المواطن والدولة
خلافاتهما لم تكن خفية.. طارق الشناوي: والد أنغام الأكثر إساءة لها
طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو
بعد الإفراج عنه ببريطانيا.. أحمد موسى يوجه كلمة لـ أحمد عبد القادر على الهواء| شاهد
والدة الشهيد عمر القاضي: بكيت فرحا بعد تضمين سيرته الذاتية في منهج اللغة العربية
إنجاز غير مسبوق.. البترول تكشف تفاصيل اكتشاف بئر جديدة في منطقة امتياز| فيديو
بعد نجاح «سراب».. هاني عادل في تجربة جديدة وغامضة بـ«أزمة ثقة» | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر| لقاءات جماهيرية برأس غارب واستعدادات تنفيذية لمشروع صقر 155

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار المتابعة المستمرة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين وتطوير آليات مواجهة الأزمات، شهدت المحافظة خلال الساعات الأخيرة نشاطًا متنوعًا بين اللقاءات الجماهيرية والاجتماعات التنفيذية.

ففي مدينة رأس غارب، عقد اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة لقائه الدوري مع المواطنين، حيث ناقش عددًا من الطلبات المتنوعة بحضور ممثلي الإدارات المختصة. وتراوحت الطلبات بين إزالة أحد المحال ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتعويض مواطن أزيل مسكنه، إضافة إلى طلبات تحرير عقود. وتم توجيه المعنيين بسرعة دراسة هذه الملفات وإيجاد حلول مناسبة وفق اللوائح المنظمة. وأكد رئيس المدينة استمرار هذه اللقاءات بشكل أسبوعي، بما يضمن وجود قناة اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع لمشكلاتهم أولًا بأول.

وفي سياق موازٍ، ترأس الأستاذ كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر الاجتماع التنسيقي الثاني لمشروع "صقر 155"، بحضور المستشار العسكري ورؤساء المدن ومسؤولي الأزهر والكنيسة والجهات التنفيذية. وأوضح سليمان أن المشروع يعد محطة تدريبية هامة لاختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، مؤكدًا أن دقة البيانات والإحصاءات تمثل حجر الأساس لنجاحه.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لخطط العمل الميدانية والإمكانات المتاحة من معدات وموارد بشرية، إلى جانب مراجعة أدوار الجهات المشاركة ومنها الصحة، الكهرباء، المياه، الشباب والرياضة، التضامن، الهلال الأحمر، البنوك الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، استعدادًا لانطلاق المشروع في 13 سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا الحراك الميداني والتنفيذي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الظروف الاستثنائية.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة اخبار البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

أرشيفية

باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون بوقف فوري للمجاعة والعمليات العسكرية في غزة

أرشيفية

أكسيوس: بلير وكوشنر يشاركان في اجتماع بالبيت الأبيض لبحث خطة ما بعد الحرب في غزة

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

المزيد