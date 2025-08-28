قريبا.. الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر سعد

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ومعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وجاء ذلك بحضور رؤساء المجالس والمدن، ومديري الإدارات والمديريات الحكومية، وممثلي كافة الجهات المعنية بالمشروع القومي.

خلال الاجتماع، استمعت نائب المحافظ إلى شرح مفصل عن آخر تطورات العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على محطات المياه والصرف الصحي (الرفع والمعالجة) و الوحدات الصحية الاجتماعية، وناقشت مع الحضور تلمعوقات والمشكلات التي تواجه سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية قبل مرحلة الاستلام النهائي والتشغيل.

وأصدرت المهندسة شيماء الصديق، عدة توجيهات فورية، حاثة جميع الأطراف المعنية على بذل أقصى جهد لتسريع وتيرة العمل، حيث طالبت بالانتهاء من أعمال الوحدات الصحية في أسرع وقت ممكن، وتشغيلها وافتتاحها للمواطنين فور انتهاء الأعمال، دون أي تأخير، ومراجعة دقيقة وشاملة لكافة الوحدات الصحية والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة واستكمال كافة متطلباتها قبل استلامها بشكل نهائي، وذلك حرصًا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المرافق المنزلية للمواطنين، مع تيسير الأمر عليهم من خلال تقسيط قيمة التوصيل.

كما وجهت شركة الغاز بسرعة تشغيل خدمة الغاز بالمنازل التي اكتملت فيها أعمال التوصيلات وخاصة بوجود تيسيرات في سداد قيمه العداد تصل إلي ٧ سنوات، وتقديم كافة البيانات والتقارير الدورية للمحافظة لتمكينها من المتابعة المستمرة، وسرعة الرد والتوضيح لأي شكاوى ترد من المواطنين فيما يخص خدمة الغاز، دون أي تأخير، وذلك حرصًا على تقديم خدمة متميزة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وفي سياق متصل، وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ودار الهندسة بضرورة الاستلام التجريبي لمحطات الرفع و المعالجه من الهيئة القومية للصرف الصحي فورًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الإسكان والمرافق، الذي أكد على ضرورة مشاركة شركة المياه في اعمال استلام المشروعات قبل الموعد النهائي المتعاقد عليه بستة أشهر، بهدف اكتشاف أي ملاحظات فنية أو تشغيلية ومعالجتها بشكل كامل قبل التسليم النهائي، مما يضمن كفاءة التشغيل وعدم تعرض المواطنين لأي مشكلات مستقبلية.

كما استمعت المهندسة شيماء الصديق، للمشاكل التي تواجه الري وتحديدًا مخلفات أعمال التطهير، ووجهت بالتنسيق الفوري بين إدارة الري وإدارة البيئة والمركبات بالمحافظة لرفع هذه المخلفات وإعادة الوضع إلى طبيعته وعمل محاضر بيئية وغرامات عقوبه إلقاء مخلفات بالمجاري المائية.

واستفسرت عن أسباب عدم تشغيل بعض أبراج الشبكات التي من شأنها تحسين الخدمة للمواطنين، ووجهت شركات الاتصالات بتقديم تقرير مفصل خلال مدة زمنية محددة يوضح جميع المعوقات لوضع خطة عاجلة لحلها.

ووجهت بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال مشروعات الطرق وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة الطرق لتحسين حركة المرور وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين، وتوفير تقارير أسبوعية لمتابعة التقدم في التنفيذ.

وجاءت هذه التوجيهات انطلاقًا من حرص المحافظة على الانتهاء من هذه المشروعات الخدمية الحيوية في أقرب وقت، ووضعها حيز الخدمة الفعلية لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في قرى مركز كفر سعد، تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الريف المصري.