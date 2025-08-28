قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
بعده لقاءه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قريبا.. الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر سعد

اجتماع
اجتماع
زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ومعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، وجاء ذلك بحضور رؤساء المجالس والمدن، ومديري الإدارات والمديريات الحكومية، وممثلي كافة الجهات المعنية بالمشروع القومي.

خلال الاجتماع، استمعت نائب المحافظ إلى شرح مفصل عن آخر تطورات العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على محطات المياه والصرف الصحي (الرفع والمعالجة) و الوحدات الصحية الاجتماعية، وناقشت مع الحضور تلمعوقات والمشكلات التي تواجه سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية قبل مرحلة الاستلام النهائي والتشغيل.

وأصدرت المهندسة شيماء الصديق، عدة توجيهات فورية، حاثة جميع الأطراف المعنية على بذل أقصى جهد لتسريع وتيرة العمل، حيث طالبت بالانتهاء من أعمال الوحدات الصحية في أسرع وقت ممكن، وتشغيلها وافتتاحها للمواطنين فور انتهاء الأعمال، دون أي تأخير، ومراجعة دقيقة وشاملة لكافة الوحدات الصحية والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة واستكمال كافة متطلباتها قبل استلامها بشكل نهائي، وذلك حرصًا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المرافق المنزلية للمواطنين، مع تيسير الأمر عليهم من خلال تقسيط قيمة التوصيل.

كما وجهت شركة الغاز بسرعة تشغيل خدمة الغاز بالمنازل التي اكتملت فيها أعمال التوصيلات وخاصة بوجود تيسيرات في سداد قيمه العداد تصل إلي ٧ سنوات، وتقديم كافة البيانات والتقارير الدورية للمحافظة لتمكينها من المتابعة المستمرة، وسرعة الرد والتوضيح لأي شكاوى ترد من المواطنين فيما يخص خدمة الغاز، دون أي تأخير، وذلك حرصًا على تقديم خدمة متميزة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وفي سياق متصل، وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ودار الهندسة بضرورة الاستلام التجريبي لمحطات الرفع و المعالجه من الهيئة القومية للصرف الصحي فورًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الإسكان والمرافق، الذي أكد على ضرورة مشاركة شركة المياه في اعمال استلام المشروعات  قبل الموعد النهائي المتعاقد عليه بستة أشهر، بهدف اكتشاف أي ملاحظات فنية أو تشغيلية ومعالجتها بشكل كامل قبل التسليم النهائي، مما يضمن كفاءة التشغيل وعدم تعرض المواطنين لأي مشكلات مستقبلية.

كما استمعت المهندسة شيماء الصديق، للمشاكل التي تواجه الري وتحديدًا مخلفات أعمال التطهير، ووجهت بالتنسيق الفوري بين إدارة الري وإدارة البيئة والمركبات بالمحافظة لرفع هذه المخلفات وإعادة الوضع إلى طبيعته وعمل محاضر بيئية وغرامات عقوبه إلقاء مخلفات بالمجاري المائية.

واستفسرت عن أسباب عدم تشغيل بعض أبراج الشبكات التي من شأنها تحسين الخدمة للمواطنين، ووجهت شركات الاتصالات بتقديم تقرير مفصل خلال مدة زمنية محددة يوضح جميع المعوقات لوضع خطة عاجلة لحلها.

ووجهت بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال مشروعات الطرق وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة الطرق لتحسين حركة المرور وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين، وتوفير تقارير أسبوعية لمتابعة التقدم في التنفيذ.

وجاءت هذه التوجيهات انطلاقًا من حرص المحافظة على الانتهاء من هذه المشروعات الخدمية الحيوية في أقرب وقت، ووضعها حيز الخدمة الفعلية لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في قرى مركز كفر سعد، تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير الريف المصري.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ اجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ميتا

هل تلغي "ميتا" خاصية الحظر؟ حقيقة الشائعات التي أرعبت مستخدمي فيسبوك وواتساب وإنستجرام

آبل

آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم.. انخفاض جديد في أسعار هذه الفئات

بالصور

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد