«دور الخطاب الديني في تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات» ندوة بدمياط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان “دور الخطاب الديني في تعزيز الوعي ومواجهة الشائعات”، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط.

جاء ذلك في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات (2025–2030) التي تستهدف تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي، ودعم جهود الدولة في مسيرة التنمية المستدامة، برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الوعي يمثل الركيزة الجوهرية لبناء الإنسان المصري، والسلاح الحقيقي لمواجهة تحديات العصر في ظل المتغيرات المتسارعة، مستشهداً بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف "بأن الدولة تمضي بثبات وعزم في مشروعها الوطني لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً، يراعي العقل والوجدان ويجعل من الدين ركيزة للنهوض والتقدم في ظل قيم الإنتماء والوسطية والرشد".

من جانبه، شدد الدكتور هاني السباعي على أن الخطاب الديني المستنير يعد حصناً فكرياً منيعاً في معركة الوعى ومواجهة الفتن والشائعات التي تستهدف وحدة المجتمع وتماسكه، مشيراً إلى أن الحروب الفكرية والنفسية باتت أخطر من الحروب التقليدية، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والفكرية والدينية للتصدي لها.

وقال السباعي إن الأئمة والدعاة هم خط الدفاع الأول عن وعي الأمة، بما يحملونه من رسالة وسطية تحصن الشباب من التطرف والانحراف، وتغرس فيهم قيم الاعتدال والرحمة والتسامح، مؤكداً أن المساجد ستبقى منارات للهدى والتنوير، ومنابر لترسيخ الوعي الوطني والديني عبر خطب الجمعة والدروس الدعوية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن الخطاب الديني الواعي يشكل الدرع الحصين للمجتمع، وأن الأئمة والدعاة يجسدون وعي الأمة وضميرها الحارس، بما يرسخ الوحدة الوطنية ويدعم مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.