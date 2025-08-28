قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 مع انخفاض أسهم إنفيديا بعد إعلان نتائج أعمالها

الولايات المتحدة الاميركية
وكالات

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مساء الخميس، مع تقييم المستثمرين لأحدث نتائج الأعمال الفصلية لشركة إنفيديا.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.4%. بينما استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي تقريباً.

انخفاض أسهم إنفيديا وشركات الرقائق

في تعاملات ما بعد جلسة التداول العادية يوم الأربعاء، انخفضت أسهم إنفيديا بنحو 3%، حتى بعد أن فاقت نتائج أعمالها للربع المالي الثاني التقديرات. وتُشكل إنفيديا حوالي 8% من مؤشر إس آند بي 500، وفقاً لـ FactSet.

كما تعرضت أسهم قطاع الرقائق لبعض الضغوط عقب نتائج أعمال الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفضت أسهم AMD وTaiwan Semiconductor وBroadcom بنسبة 1% لكل منها.

وقال رئيس قسم الأسهم في شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز، ديفيد واغنر: "يبدو رد الفعل السلبي تجاه الأسهم وكأنه رد فعل انفعالي غير صحيح"، مضيفاً أن على المستثمرين "الاستثمار في هذا التراجع".

وأضاف واغنر: "لا تزال الشركة تحقق نمواً يزيد عن 50% وفقاً لتوقعاتها، بمعدل إيرادات ربع سنوية يبلغ 50 مليار دولار، وهذا أمر رائع، حتى بالنسبة للتقييم الحالي".

وذكرت شركة إنفيديا أنه لم تكن هناك مبيعات لرقائق H20 إلى الصين خلال الربع المالي السابق، كما لم تفترض الشركة أي شحنات في توقعاتها للإيرادات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال البيت الأبيض إنه لا يزال يدرس "قانونية" ضريبة التصدير البالغة 15% على إنفيديا وAMD.

من ناحيته، قال كبير استراتيجيي السوق في شركة بي. رايلي لإدارة الثروات، آرت هوغان، لشبكة CNBC: "هذا مهم لأنه مجرد أمر مجهول. هل سيحصلون بالفعل على ترخيص لرقائق H20 ويبدأون في المبيعات؟ إن عدم إدراج أي شيء في دليل الربع الثالث يعني وجود إمكانات أكبر للنمو إذا حصلوا بالفعل على ترخيص لدخول H20 إلى الصين".

وقال هوغان أيضاً إنه يعتقد أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في بداياتها، ويرى أن السوق، بشكل عام، "ستتنفس الصعداء" يوم الخميس، حيث يعتقد المستثمرون أن "إنفيديا لا تزال ملكة ثورة الذكاء الاصطناعي" بعد أن "قدّم الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ شرحاً بارعاً آخر لما يجب أن نبحث عنه في المستقبل".

جلسة رابحة ومكاسب شهرية في الطريق

تأتي هذه التطورات بعد خروج السوق من جلسة رابحة يوم الأربعاء. وارتفع مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب بنحو 0.2%، كما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%.

وتسير السوق بخطى ثابتة نحو تحقيق مكاسب شهرية بعد تحركات يوم الأربعاء، وارتفع كل من مؤشر إس آند بي 500 وناسداك بأكثر من 2% منذ بداية أغسطس، كما صعد مؤشر داو جونز بأكثر من 3% خلال نفس الفترة.

تجاهل إقالة ليزا كوك

تجاهل المستثمرون التهديدات الموجهة لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن أبلغ ترامب  محافظة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، بإقالتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي خطوة تعتزم كوك الطعن فيها قانونياً.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، كيفن هاسيت، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على كوك الحصول على إجازة من البنك المركزي حتى مع خططها لرفع دعوى قضائية.


 

