زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
اقتصاد

وزارة الصناعة تطلق تطبيق "دعم المستثمرين" لتلقي الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا

تطبيق دعم المستثمرين
تطبيق دعم المستثمرين
ولاء عبد الكريم

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى التيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية احتياجاتهم، وذلك مواكبة للتوجهات التكنولوجية الحديثة في خدمة المستثمرين.

ويُعد التطبيق منصة إلكترونية متكاملة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة.

 وأكدت الوزارة أن النسخة الأولى من التطبيق متاحة حاليًا عبر نظام التشغيل "أندرويد"، على أن يتم قريبًا إطلاق نسخة أخرى تعمل بنظام "IOS".

ويتيح التطبيق للمستثمر إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين، حيث يتلقى إشعارًا على هاتفه يفيد بتوجيه الشكوى إلى الجهة المختصة بالوزارة، ثم يُخطر بالرد النهائي فور وصوله.

 كما يمكن للمستثمر متابعة الموقف التنفيذي للشكوى عبر حسابه الشخصي أو إرسال استعجال في حال تأخر الرد، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين.

وتبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق من خلال إنشاء حساب خاص عبر تسجيل البيانات الشخصية (الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – النشاط – المحافظة)، ثم اختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت "شكوى" أو "استفسار". 

ويتيح التطبيق تسجيل تفاصيل الشكوى أو الاستفسار وإرفاق المستندات الداعمة في صيغة صور (بحد أقصى خمس صور)، مع إمكانية متابعة الشكاوى أو إضافة شكاوى جديدة بسهولة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق التطبيق الجديد يأتي ضمن جهودها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تم تشكيل وحدة متخصصة لخدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

 وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد، وتدعم بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.

التطبيق الوزارة التوجهات التكنولوجية الحديثة

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عداد الكهرباء

تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

وزير الزراعة

توجيه عاجل.. وزير الزراعة: لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال مصر يرفضون حملات الابتزاز السياسي ضد الدولة ويؤكدون على 5 مطالب

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

