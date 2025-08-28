وزارة الصناعة تطلق تطبيق "دعم المستثمرين" لتلقي الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى التيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية احتياجاتهم، وذلك مواكبة للتوجهات التكنولوجية الحديثة في خدمة المستثمرين.

ويُعد التطبيق منصة إلكترونية متكاملة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن النسخة الأولى من التطبيق متاحة حاليًا عبر نظام التشغيل "أندرويد"، على أن يتم قريبًا إطلاق نسخة أخرى تعمل بنظام "IOS".

ويتيح التطبيق للمستثمر إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين، حيث يتلقى إشعارًا على هاتفه يفيد بتوجيه الشكوى إلى الجهة المختصة بالوزارة، ثم يُخطر بالرد النهائي فور وصوله.

كما يمكن للمستثمر متابعة الموقف التنفيذي للشكوى عبر حسابه الشخصي أو إرسال استعجال في حال تأخر الرد، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين.

وتبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق من خلال إنشاء حساب خاص عبر تسجيل البيانات الشخصية (الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – النشاط – المحافظة)، ثم اختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت "شكوى" أو "استفسار".

ويتيح التطبيق تسجيل تفاصيل الشكوى أو الاستفسار وإرفاق المستندات الداعمة في صيغة صور (بحد أقصى خمس صور)، مع إمكانية متابعة الشكاوى أو إضافة شكاوى جديدة بسهولة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق التطبيق الجديد يأتي ضمن جهودها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تم تشكيل وحدة متخصصة لخدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد، وتدعم بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.