أصل الحكاية

ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟

أمينة الدسوقي

يترقب العالم في 2 أغسطس 2027 حدثا فلكيا استثنائيا، حين يشهد كسوف كليا للشمس يستمر لما يقارب ست دقائق كاملة، وهو زمن يعد طويلا نسبيا في مثل هذه الظواهر، حيث سيغرق النهار في ظلام دامس داخل مسار الكسوف.

كسوف شمسي نادر يحجب ضوء النهار عن 9 دول عربية في أغسطس 2027

ويمتد مسار الكسوف عبر تسع دول عربية تشمل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعودية، اليمن، السودان، إضافة إلى أجزاء من موريتانيا.

وستكون هذه المناطق على موعد مع مشهد فلكي نادر يجعل السماء مظلمة في وضح النهار، فيما يشاهد سكان مناطق أخرى من أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا كسوف جزئيا لا يصل إلى حد الظلام الكامل.

خصائص استثنائية للكسوف الكلي للشمس

يتميز هذا الكسوف بمحاذاة شبه مثالية بين الشمس والقمر والأرض، إذ يكون القمر في أقرب نقطة من مداره حول الأرض، ما يمنحه القدرة على حجب قرص الشمس بالكامل.

 ويتوقع أن يبلغ عرض الظل الكلي نحو 258 كيلومترا، ممتدا لمسافة تتجاوز 15 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.

ويمتد المسار الكلي على مساحة شاسعة تزيد عن 2.5 مليون كيلومتر مربع، ما يجعله من أطول وأوسع الكسوفات الكلية في العصر الحديث، رغم أن مساره يظل ضيقا مقارنة بحجم الكرة الأرضية.

الجدول الزمني للكسوف (بتوقيت غرينتش – UTC)

بداية الكسوف الجزئي: 07:30

بداية الكسوف الكلي: 08:23

ذروة الكسوف الكلي: 10:07

نهاية الكسوف الكلي: 11:50

نهاية الكسوف الجزئي: 12:44

فرصة نادرة للمشاهدة

يشكل هذا الكسوف تجربة غير متكررة لعشاق الفلك ولعموم المتابعين، حيث يمكن رصد الظواهر البصرية المرافقة مثل الهالة الشمسية والانعكاسات الضوئية غير المعتادة.

ويتوقع أن تستقطب هذه الظاهرة اهتماما واسعا في الدول العربية التي سيمر بها المسار الكلي، إلى جانب مناطق أخرى في أوروبا وأفريقيا.

كسوف كليا للشمس كسوف شمسي نادر مشهد فلكي نادر الشمس الجدول الزمني للكسوف الهالة الشمسية

