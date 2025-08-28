الليلة.. موناكو تستضيف قرعة دوري أبطال أوروبا وأنظار المصريين على «صلاح» و«مرموش»

يترقّب المصريان محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول لتحقيق لقب جديد في البطولة الأوروبية التي توِّج بها موسم 2018-2019، بينما يطمح عمر مرموش للتتويج باللقب القاري لأول مرة في مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي.

وتُسحب اليوم الخميس قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا (2025-2026)، بمشاركة 36 فريقًا، تم تقسيمها إلى أربعة مستويات وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تنطلق مراسم القرعة في السادسة مساءً بمدينة موناكو الفرنسية، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" والقناة الرسمية لليويفا على موقع "يوتيوب".

وسيلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارجها، على أن يواجه فريقين من كل مستوى، أحدهما داخل ملعبه والآخر خارجه.

مستويات الأندية المشاركة

المستوى الأول

باريس سان جيرمان (فرنسا) – ريال مدريد (إسبانيا) – مانشستر سيتي (إنجلترا) – بايرن ميونخ (ألمانيا) – ليفربول (إنجلترا) – إنتر ميلان (إيطاليا) – تشيلسي (إنجلترا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – برشلونة (إسبانيا).

المستوى الثاني

أرسنال (إنجلترا) – باير ليفركوزن (ألمانيا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال) – أتالانتا (إيطاليا) – فياريال (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – كلوب بروج (بلجيكا).

المستوى الثالث

توتنهام (إنجلترا) – آيندهوفن (هولندا) – أياكس (هولندا) – نابولي (إيطاليا) – سبورتنج لشبونة (البرتغال) – أولمبياكوس (اليونان) – سلافيا براج (التشيك) – بودو/جليمت (النرويج) – مارسيليا (فرنسا).

المستوى الرابع

كوبنهاجن (الدنمارك) – موناكو (فرنسا) – جالطة سراي (تركيا) – يونيون سانت جيلواز (بلجيكا) – قره باغ (أذربيجان) – أتلتيك بلباو (إسبانيا) – نيوكاسل (إنجلترا) – بافوس (قبرص) – خيرات ألماتي (كازاخستان).