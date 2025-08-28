الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي غدا تدريباته استعدداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري.

ويفقد الفريق الأحمر جهود ياسين مرعي ومحمد شكري وياسر ابراهيم للإصابة ومروان عطية لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد إجرائة جراحة الفتاق الرياضي ، واكد الجهاز الطبي للفريق الاحمر ان الرياع ياسين وشكري وياسر ومروان عطية سوف ينزلون للتدريبات الجماعية عقب مواجهة بيراميدز بشكل تدريجي استعداداً للرمحلة المقبل.

وقال أن إمام عاشور شارك بشكل تدريجي في التدريبات خلال الايام الماضية وبدأ الدخول في التدريبات الجماعية بعد تعافيه بشكل كامل من الاصابة التي ابعدته الفترة الماضية وكانت سببا في خضوعه لجراحة كسر في الترقوة ، ويحدد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الموقف النهائي بالنسبة لإمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب الوسط في مران اليوم خاصة أن الأخير عاني من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية .