أمر خاطئ.. استشاري الكبد: 90% من أسباب الوفاة في المستشفيات هبوط حاد في الدورة الدموية

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه خلال عام 2018 كل مرضى زراعة الكبد في مصر في الأماكن الجامعية والحكومية يتم العلاج بالمجان ومدى الحياة

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا يوجد في مصر تشريح للمتوفي إلا في الحالة الجنائية، مؤكدا أن 90% من اسباب الوفاة في المستشفيات هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو أمر خاطئ لأن أسباب الوفاة متعددة وكثيرة.

وتابع استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، أن تشغيل مركز زراعة الكبد ، الذي يعد أكبر وأول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، تم تنفيذه كمشروع قومي بتوجيهات رئاسية بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى