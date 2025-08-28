توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب إن أي بنك مركزي في العالم يعقد 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة، والبنك المركزي المصري شهد اليوم الاجتماع رقم 5 خلال العام الجاري 2025.

أسعار الفائدة

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة «المحور» إلى أن إجمالي الـ3 تخفيضات التي تمت في أسعار الفائدة أصبح 5.25% خلال الاجتماعات الماضية، فضلا عن وجود 3 اجتماعات أخرى من المتوقع أن يتم تخفيض الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال الاجتماعات المقبلة.

الإقراض والتمويلات الميسرة

وأوضح أنه من المتوقع خلال نهاية العام يصل إجمالي الخفض إلى 7 أو 8%، والذي بدوره سيعمل على تنشيط الاقتصاد بشكل أكبر في كافة قطاعات الاقتصاد، وخفض تكلفة الإقراض والتمويلات الميسرة التي تدعم القطاع الخاص وتمويل كافة أحجام المشروعات.