إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الخلايا والوحدات الشمسية

شهدت مصر توقيع عقد إنشاء واحد من أكبر مصانع الطاقة المتجددة في المنطقة، لإنتاج الخلايا والوحدات الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الواردات.

المشروع الجديد، الذي أطلق عليه اسم "Atom Solar Project"، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسيبلغ إجمالي استثماراته نحو 220 مليون دولار، بمشاركة تحالف يضم مستثمرين من البحرين والصين والإمارات إلى جانب شركاء مصريين.

وبحسب الاتفاق، فإن المصنع سينتج سنويًا:

2 جيجاوات من الخلايا الشمسية. 2 جيجاوات من الوحدات الشمسية (Modules). 1 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS).

وأوضح البيان الحكومي أن المشروع سيخصص لإنتاج الخلايا بغرض التصدير للأسواق العالمية، في حين ستوجه الوحدات الشمسية إلى السوق المحلي والأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في دعم خطط مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على أكثر من 90% من إنتاج الخلايا الشمسية عالميًا وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن المشروع يمثل "نقلة نوعية" في مجال التصنيع المحلي للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه سيوفر 841 فرصة عمل مباشرة، مع خطط لزيادة المكون المحلي تدريجيًا عبر تصنيع مكونات مثل الألومنيوم والزجاج داخل مصر.

ويأتي هذا المشروع في أعقاب إعلان شركات دولية عن استثمارات كبرى مماثلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مصنع سنغافوري بقدرة 8 جيجاوات للخلايا والوحدات الشمسية.

ويتوقع أن يستغرق بناء المصنع وتشغيله التجريبي نحو ثلاث سنوات، ليصبح أحد أعمدة استراتيجية مصر في التحول الأخضر وتحقيق الاكتفاء النسبي من تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز صادراتها للأسواق العالمية.