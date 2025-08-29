قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
أخبار البلد

تنضم قريبا.. مصر للطيران تروج لطائراتها الجديدة طراز إيرباص

نورهان خفاجي

كشفت الناقل الوطني مصر للطيران، النقاب عن الطائرة الجديدة المنتظر انضمامها إلى أسطول الشركة خلال الأيام القادمة وهي من طراز إيرباص A350-900.

ونشرت مصر للطيران عبر حسابها الرسمي، الفيديو الترويجي لترقب وصول الطائرة الجديدة، حيث تم إطلاق فيديو ترويجي من الساحل الشمالي، لطائرة شراعية تحلق في السماء وهي تسحب لافتة دعائية يكتب عليها “ A350-900 Aircraft Arriving soon”، لتكون دلالة على اقتراب موعد وصول الطائرة الجديدة التي تنضم لمصر للطيران.

كانت مصر للطيران وقعت طلبية لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 خلال معرض دبي للطيران عام 2023، في إطار سعيها لتجديد أسطولها من الطائرات طويلة المدى، متوقع أن تصل أولى هذه الصفقة من الطائرات بحلول نهاية العام الجاري 2025، على أن تتسلم مصر للطيران 6 طائرات A350-900 أخرى في عام 2026. -

بحسب تصريحات رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، في حواره مع مجلة Arabian Aerospace، الذي تحدث خلاله عن الرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية للناقل الوطني.

قال أحمد عادل، إن مصر للطيران ستستلم 6 طائرات A350-900 إضافية في عام 2026، على أن تصل الطائرات الثلاث الأخيرة من طلبيتها الأصلية المؤكدة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الطائرات الست الأخرى سيتم تسليمها بين عامي 2030 و2033.

وكانت مصر للطيران ستتوسع بشكل أسرع، لكن تأخيرات تسليم الطائرات بسبب الأزمات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وأزمات قطع الغيار للطائرات أوقفت معدل نموها، حيث كان من المفترض أن تستلم عددًا كبيرًا من الطائرات هذا العام، وتم تأجيلها لمدة 12 شهرًا".

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

فاروق عبد الخالق

وفاة السيناريست فاروق عبد الخالق.. موعد الجنازة

مصطفي متولي وعادل إمام

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الراحل مصطفى متولي وقرابته بـ عادل إمام

ماما وبابا

إيرادات السينما أمسl عمرو يوسف يتصدر وتراجع ماما وبابا

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

