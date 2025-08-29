تنضم قريبا.. مصر للطيران تروج لطائراتها الجديدة طراز إيرباص

كشفت الناقل الوطني مصر للطيران، النقاب عن الطائرة الجديدة المنتظر انضمامها إلى أسطول الشركة خلال الأيام القادمة وهي من طراز إيرباص A350-900.

ونشرت مصر للطيران عبر حسابها الرسمي، الفيديو الترويجي لترقب وصول الطائرة الجديدة، حيث تم إطلاق فيديو ترويجي من الساحل الشمالي، لطائرة شراعية تحلق في السماء وهي تسحب لافتة دعائية يكتب عليها “ A350-900 Aircraft Arriving soon”، لتكون دلالة على اقتراب موعد وصول الطائرة الجديدة التي تنضم لمصر للطيران.

كانت مصر للطيران وقعت طلبية لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 خلال معرض دبي للطيران عام 2023، في إطار سعيها لتجديد أسطولها من الطائرات طويلة المدى، متوقع أن تصل أولى هذه الصفقة من الطائرات بحلول نهاية العام الجاري 2025، على أن تتسلم مصر للطيران 6 طائرات A350-900 أخرى في عام 2026. -

بحسب تصريحات رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، في حواره مع مجلة Arabian Aerospace، الذي تحدث خلاله عن الرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية للناقل الوطني.

قال أحمد عادل، إن مصر للطيران ستستلم 6 طائرات A350-900 إضافية في عام 2026، على أن تصل الطائرات الثلاث الأخيرة من طلبيتها الأصلية المؤكدة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الطائرات الست الأخرى سيتم تسليمها بين عامي 2030 و2033.

وكانت مصر للطيران ستتوسع بشكل أسرع، لكن تأخيرات تسليم الطائرات بسبب الأزمات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وأزمات قطع الغيار للطائرات أوقفت معدل نموها، حيث كان من المفترض أن تستلم عددًا كبيرًا من الطائرات هذا العام، وتم تأجيلها لمدة 12 شهرًا".