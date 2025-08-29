مدرب بايرن ميونخ يكشف سر انتقال نجوم ألمانيا لـ الدوري الإنجليزي

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، يوم الجمعة، إن أندية الدوري الألماني تُكافح للاحتفاظ بأفضل لاعبيها بسبب القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تستفيد الأندية الإنجليزية من عائدات البث التلفزيوني الضخمة.

وقد ضمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبين بارزين من "البوندسليجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن بينهم جيريمي فريمبونج، الذي انضم إلى زميله السابق في باير ليفركوزن فلوريان فيرتز في ليفربول إلى جانب التعاقد مع هوجو إيكيتيكي، كما انتقل بنجامين سيسكو، إلى مانشستر يونايتد.

قد ينضم نيك وولتمايد، هدف بايرن ميونيخ الرئيسي في سوق الانتقالات، إليهم قريبًا في "البريميرليج"، حيث أفادت التقارير أن مهاجم شتوتجارت قريب من التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد.

قال كومباني في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن سبب رحيل أبرز لاعبي الدوري الألماني، "السبب المال".

وأكمل: "الحقيقة هي أنني أتذكر ذهابي مع بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فجأةً، أصبح هناك دخلٌ من حقوق البث التلفزيوني، وهو 100 مليون جنيه إسترليني للفرق الصاعدة."

قاد كومباني، الذي يقضي حاليًا موسمه الثاني مع بايرن، بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023 بعد فوزه بالصعود.

وواصل: " تنتقل من ميزانية تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه إسترليني إلى 120 أو 130 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يُنافس أفضل ستة أو ثمانية فرق في الدوري الألماني".

ستتقاسم الأندية الألمانية في الدرجتين الأولى والثانية ما يزيد قليلاً عن مليار يورو سنويًا بموجب اتفاقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة. وستتقاسم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وحدها أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ سنويًا.

وختم كومباني: "عندما يشتري سندرلاند لاعبين، فإنه يشتريهم من ليفركوزن ويتنافس مع ميلان، هذه هي الحقيقة المالية، إنها طبيعة ما تمكنوا من تطويره على مدى سنوات عديدة، وخاصةً من خلال عائدات البث التلفزيوني".