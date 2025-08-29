قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
رياضة

مدرب بايرن ميونخ يكشف سر انتقال نجوم ألمانيا لـ الدوري الإنجليزي

كومباني
كومباني
القسم الرياضي

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، يوم الجمعة، إن أندية الدوري الألماني تُكافح للاحتفاظ بأفضل لاعبيها بسبب القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تستفيد الأندية الإنجليزية من عائدات البث التلفزيوني الضخمة.

وقد ضمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبين بارزين من "البوندسليجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن بينهم جيريمي فريمبونج، الذي انضم إلى زميله السابق في باير ليفركوزن فلوريان فيرتز في ليفربول إلى جانب التعاقد مع هوجو إيكيتيكي، كما انتقل بنجامين سيسكو، إلى مانشستر يونايتد.

قد ينضم نيك وولتمايد، هدف بايرن ميونيخ الرئيسي في سوق الانتقالات، إليهم قريبًا في "البريميرليج"، حيث أفادت التقارير أن مهاجم شتوتجارت قريب من التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد.

قال كومباني في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن سبب رحيل أبرز لاعبي الدوري الألماني، "السبب المال".

وأكمل: "الحقيقة هي أنني أتذكر ذهابي مع بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فجأةً، أصبح هناك دخلٌ من حقوق البث التلفزيوني، وهو 100 مليون جنيه إسترليني للفرق الصاعدة."

قاد كومباني، الذي يقضي حاليًا موسمه الثاني مع بايرن، بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023 بعد فوزه بالصعود.

وواصل: " تنتقل من ميزانية تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه إسترليني إلى 120 أو 130 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يُنافس أفضل ستة أو ثمانية فرق في الدوري الألماني".

ستتقاسم الأندية الألمانية في الدرجتين الأولى والثانية ما يزيد قليلاً عن مليار يورو سنويًا بموجب اتفاقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة. وستتقاسم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وحدها أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ سنويًا.

وختم كومباني: "عندما يشتري سندرلاند لاعبين، فإنه يشتريهم من ليفركوزن ويتنافس مع ميلان، هذه هي الحقيقة المالية، إنها طبيعة ما تمكنوا من تطويره على مدى سنوات عديدة، وخاصةً من خلال عائدات البث التلفزيوني".

