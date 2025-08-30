قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذنوب ومعاصٍ.. احترس 5 أخطاء تحرمك من زيادة الرزق والبركة
أحمد ياسر يهاجم ريبيرو مدرب الأهلي بسبب فشله فى معاملة نجم الفريق
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها
اليوم .. وزير الرياضة يكشف خريطة طريق المرحلة الانتقالية
بوتين : تعاون موسكو وبكين أحدث نقلة نوعية في عمل مجموعة العشرين
حماس تدعو العالم لقطع العلاقات مع الاحتلال وعزله
رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد

المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية
عبد الرحمن سرحان

سلطت واقعة وفاة فتاة حلوان “إسراء” الجدل حول انتشار الأخطاء الطبية في بعض المراكز والاتهامات المتكررة من أسر المرضى، لتفتح الباب حول موعد تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتحقق النيابة العامة في الجيزة في ملابسات وفاة إسراء، التي توجهت لأحد مراكز التجميل بالعجوزة استعدادًا لزفافها، حيث خضعت لحقن تجميلية تسببت في تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، قبل أن تفارق الحياة داخل المستشفى. أسرة الفتاة اتهمت القائمين على المركز بالإهمال، وحررت محضرًا بالواقعة مطالبة بالقصاص.

تعريف الأخطاء الطبية والمضاعفات

بحسب القانون، فإن الخطأ الطبي هو فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا للأصول العلمية أو آداب وتقاليد المهنة، بما لا يتفق مع المعايير المهنية المعتمدة.


أما الخطأ الطبي الجسيم، فهو الذي يبلغ حدًّا جسيمًا يترتب عليه ضرر محقق، مثل ارتكاب خطأ تحت تأثير المخدر أو ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص عمدًا.

بينما تُعرف المضاعفات الطبية بأنها تطورات غير مرغوبة للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب العلاج، دون ارتباط سببي مباشر بأداء الطبيب أو مهارته.

العقوبات المقررة

نص قانون المسؤولية الطبية على معاقبة من يرتكب خطأً طبيًا تسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وفي حالة وقوع خطأ طبي جسيم، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية

يدخل قانون المسؤولية الطبية حيز التنفيذ بعد 6 شهور من صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وذلك وفقا لنص المدة الثالثة من القانون. 

وتنص المادة الثالثة على أنه تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

وقد صدق رئيس الجمهورية على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في شهر أبريل الماضي وبالتحديد في 28 أبريل، ما يعني أن القانون يدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر وبالتحديد في 28 أكتوبر.

الأخطاء الطبية قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مرتضي منصور

مجلس الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضي منصور

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

بالصور

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد