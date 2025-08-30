معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة».. الأربعاء

تستكمل المحكمة المختصة، الأربعاء المقبل 3 سبتمبر 2025، معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في حكم الحبس 3 سنوات.

وقررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي 3 سنوات؛ لتغيبه عن حضور الاستئناف.

بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.

وسبق أن قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على “محمد مجدي أفشة” لاعب النادي الأهلي، بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.

وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة، في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.

واتهم، اللاعب مجدي أفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح، مجدي أفشة، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.