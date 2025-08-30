محمد صلاح يعلق على قدرة اللاعبين بالبقاء في القمة لمدة تتجاوز 10 سنوات

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات نجم ليفربول محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد صلاح في حوار صحفي": لا أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين القادرين على البقاء في القمة لمدة 10-15 سنة".

ويدخل النجم المصري محمد صلاح نسخة الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا بطموحات كبيرة، ساعيًا لتعزيز مكانته بين عمالقة الكرة العالمية عبر تحطيم أرقام قياسية في عدد المباريات والأهداف وركلات الجزاء.

صلاح، الذي خاض 98 مباراة في دوري الأبطال (منها 10 في الأدوار التمهيدية)، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 19 آخرين، بات قريبًا من دخول قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة.

وسبق أن شارك صلاح في البطولة بقميص أندية بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي، روما الإيطالي، وأخيرًا ليفربول، الذي توج معه باللقب القاري عام 2019.