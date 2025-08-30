90 يوماً.. قصة ملحمة داخل مستشفى أطفال بنها لإنقاذ طفلين بوزن 900 جرام

نجح الفريق الطبي بـ مستشفى أطفال بنها في تسجيل إنجاز طبي جديد، بعد إنقاذ حياة طفلين بوزن 900 جرام فقط.

ففي ملحمة طبية وإنسانية تُجسد روح الفريق والتفاني، نجح فريق الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى أطفال بنها في إنقاذ حياة طفلين وُلدا بوزن لا يتجاوز 900 جرام، في واحدة من أدق وأصعب الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا ومتكاملًا.

وقال الدكتور محمود البرنس، مدير المستشفى، إنه تم التدخل الفوري، فور وصول الطفلين إلى المستشفى، من خلال مجموعة إجراءات تمثلت في التالي:-

إجراءات طبية

• حقنهما بمادة السيرفانتا لتحسين وظائف الرئة.

• وضعهما على جهاز التنفس الصناعي لدعم التنفس.

• ثم نقلهما إلى جهاز CPAP لتوفير ضغط هوائي مستمر يساعد على استقرار التنفس.

وأكد مدير المستشفى أنه تم دعم النمو والتغذية باستخدام ألبان خاصة لزيادة الوزن، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال الخدج، ما ساهم في تعزيز نموهما التدريجي.

وقال إنه تم عمل فحص دقيق للقلب، بعدما أُجريت موجات صوتية على القلب للتأكد من سلامة الوظائف الحيوية ومتابعة أي مضاعفات محتملة.

وأوضح مدير عام مستشفى أطفال بنها التخصصي أنه خلال ثلاثة أشهر من الرعاية المكثفة على مدار 90 يومًا، تلقى الطفلان رعاية طبية دقيقة وشاملة من فريق متعدد التخصصات، شملت أطباء حديثي الولادة، وتمريضا متخصصا، وأخصائيي تغذية وعلاج طبيعي.

وأضاف: “وبفضل الله أولًا، ثم بجهود الفريق الطبي، خرج الطفلان من المستشفى وهما في حالة صحية مستقرة، ليبدءا رحلة الحياة بعد أن كُتبت لهما فرصة جديدة وسط ظروف بالغة الصعوبة”.