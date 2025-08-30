قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

90 يوماً.. قصة ملحمة داخل مستشفى أطفال بنها لإنقاذ طفلين بوزن 900 جرام

الفريق الطبي والتمريض
الفريق الطبي والتمريض
عبدالصمد ماهر

نجح الفريق الطبي  بـ مستشفى أطفال بنها في تسجيل  إنجاز طبي جديد، بعد إنقاذ حياة طفلين بوزن 900 جرام فقط. 

ففي ملحمة طبية وإنسانية تُجسد روح الفريق والتفاني، نجح فريق الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى أطفال بنها في إنقاذ حياة طفلين وُلدا بوزن لا يتجاوز 900 جرام، في واحدة من أدق وأصعب الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا ومتكاملًا.

وقال الدكتور محمود البرنس، مدير المستشفى، إنه تم  التدخل الفوري، فور وصول الطفلين إلى المستشفى، من خلال مجموعة إجراءات تمثلت في التالي:-

 إجراءات طبية 

• حقنهما بمادة السيرفانتا لتحسين وظائف الرئة.

• وضعهما على جهاز التنفس الصناعي لدعم التنفس.

• ثم نقلهما إلى جهاز CPAP لتوفير ضغط هوائي مستمر يساعد على استقرار التنفس.

وأكد مدير المستشفى أنه تم  دعم النمو والتغذية باستخدام ألبان خاصة لزيادة الوزن، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال الخدج، ما ساهم في تعزيز نموهما التدريجي.

وقال إنه تم عمل فحص دقيق للقلب، بعدما أُجريت موجات صوتية على القلب للتأكد من سلامة الوظائف الحيوية ومتابعة أي مضاعفات محتملة.

وأوضح مدير عام مستشفى أطفال بنها التخصصي أنه خلال ثلاثة أشهر من الرعاية المكثفة  على مدار 90 يومًا، تلقى الطفلان رعاية طبية دقيقة وشاملة من فريق متعدد التخصصات، شملت أطباء حديثي الولادة، وتمريضا متخصصا، وأخصائيي تغذية وعلاج طبيعي.

وأضاف: “وبفضل الله أولًا، ثم بجهود الفريق الطبي، خرج الطفلان من المستشفى وهما في حالة صحية مستقرة، ليبدءا رحلة الحياة بعد أن كُتبت لهما فرصة جديدة وسط ظروف بالغة الصعوبة”.

بنها مستشفي أطفال بنها الرعاية المركزة لبن صناعي الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

بالصور

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد