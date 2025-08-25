إنقاذ حياة طفل رضيع من عيوب خلقية خطيرة بمستشفى أطفال بنها التخصصي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى اطفال بنها التخصصي ، من إنقاذ حياة طفل رضيع من عيوب خلقية خطيرة.

وقالت الوزارة ، كان الطفل يعاني من عيب خلقي نادر تمثل في انسداد كامل بالمريء، إلى جانب عيب خلقي آخر في فتحة الشرج.

وأشارت الوزارة الي أنه تم إجراء تقييم شامل لحالة الطفل على الفور، حيث تبين وجود انسداد خلقي بالمريء يمنع مرور الطعام إلى المعدة، بالإضافة إلى غياب فتحة الشرج، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لحياته.

استخدام تقنيات المنظار الجراحي المتقدمة

واوضحت الوزارة أنه باستخدام تقنيات المنظار الجراحي المتقدمة، تم التعامل مع انسداد المريء، مما ساهم في تقليل المضاعفات وتحقيق النتائج المرجوة دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة

وقالت الوزارة ، تم إجراء تحويل مؤقت لفتحة الإخراج فتحة البراز لحماية حياة الطفل واستقرار حالته لحين استكمال مراحل العلاج الجراحي لاحقا

واختتم الوزارة قائلة : غادر الطفل المستشفى بعد متابعة دقيقة لحالته واستقرار مؤشراته الحيوية، وبدء تماثله للشفاء ، يأتي هذا النجاح بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى