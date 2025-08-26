قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أنقذ شابا من الدهس.. وزير النقل يكرم عامل مزلقان السادات ببني سويف

وزير النقل وعامل مزلقان السادات ببني سويف
وزير النقل وعامل مزلقان السادات ببني سويف
الديب أبوعلي

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، استقبل في حضور محمد جبران وزير العمل، طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببني سويف، الذي، كاد أن يضحي بحياته، وتمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار رقم (2011) القادم من أسوان إلى القاهرة أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق يوم الجمعة الماضية.

جاء ذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد سليم نائب رئيس هيئة السكك الحديدية  للبنية الأساسية.

فيما تم التكريم من منطلق حرص الفريق مهندس كامل الوزير  واهتمامه الدائم بالعنصر البشري، والحرص دائما على تكريم المتمييزين منهم وحرص وزارة النقل على تكريم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التضحية والتفاني والإخلاص.

وقدم  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للعامل طارق برس معربا عن سعادته وفخره واعتزازه بالعمل البطولي الذي قام به.

وأهدى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شهادة تقدير ومكافأة مالية لطارق محمد برس تقديرًا لشجاعته وتفانيه، مؤكداً أن الوزارة  ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في خدمة المواطنين.

وقام الوزير في لفتة إنسانية بتقديم التهنئة لابنة طارق محمد  التي حضرت فعاليات التكريم برفقه والدها على الموقف العظيم الذي قام به والدها مؤكدا انه فخر لكل أب مصري ومثال يحتذى به في العطاء والتفاني في العمل وخدمة المواطنين.

كامل الوزير وزير الصناعة والنقل طارق محمد برس عامل مزلقان السادات ببني سويف بني سويف مزلقان السادات ببني سويف وزير النقل وزير العمل

