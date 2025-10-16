وزير الرياضة الفلسطيني: إسرائيل دمرت 289 منشأة رياضية في غزة

أكد وزير الرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر كافة المنشآت الرياضية في قطاع غزة.

وقال الرجوب، في تصريحات صحفية: “العدوان الإسرائيلي دمر جميع المنشآت الرياضية في غزة، البالغ عددها 289 منشأة، والتقديرات المالية لإعادة الإعمار سابقة لأوانها”.

وأضاف: “إعمار المنشآت الرياضية في قطاع غزة قضية جزئية من قضية وطنية شاملة، هي إعمار القطاع بالكامل، مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا المساهمة في إعادة إعمار كل ما دُمّر في المدينة”.

صندوق مالي لإعادة الإعمار

وأشار: "اقترحت على رئيس الفيفا ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء صندوق مالي لإعادة إعمار المنشآت الرياضية، وقد لقيت الفكرة استحسانًا منهما، وأتمنى أن يتم تطبيق الاقتراح".

وختم: "النشاط الرياضي توقف بالكامل على مدار العامين الماضيين، باستثناء مشاركة المنتخبات الوطنية في المسابقات الدولية، مسؤوليتنا هي إعادة الإعمار بغض النظر عن التكلفة".