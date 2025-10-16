8 ونص مليار جنية| تفاصيل ميزانية الأهلي والفرع الجديد وعقود الرعاية بـ الدولار

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أبرز مستجدات الميزانية وخطط التوسع المستقبلية، مؤكدًا أن ميزانية النادي اقتربت من 8.5 مليار جنيه، يُخصص منها 1.3 مليار فقط لقطاع كرة القدم.



وأوضح شلبي، خلال تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي نجح في سداد كافة الأقساط المستحقة على أراضي فروع النادي في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، لتُصبح الأصول مملوكة بالكامل للنادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أنهى جميع التزامات النادي المالية، ليُصبح "الأهلي بلا ديون".



كما أشار إلى أن إدارة النادي الأهلي تدرس حاليًا إنشاء فرع جديد للنادي، لكن المشروع يخضع لدراسات جدوى شاملة لضمان تحقيق أقصى فائدة للأعضاء والجماهير.



وأكد شلبي أن عقود الرعاية الحالية تنتهي مع نهاية الموسم، وأن النادي الأهلي يسعى لإبرام عقود جديدة بالدولار مع الشركات الأم للعلامات التجارية العالمية، بهدف توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التعاقدات مع مدربين ولاعبين أجانب في مختلف الألعاب.



واختتم: "فريق الكرة عاد للطريق الصحيح بقيادة فنية جديدة ذات سيرة قوية، كان آخرها العمل في أحد أكبر 5 دوريات في العالم."



ويحل بعد غد السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.قائمة النادي الأهلي لـ مواجهة بطل بوروندي إيجل نوار



كشف الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غد الخميس إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.



وتُعد مواجهة إيجل نوار الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تم تقديمه الجمعة خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، عقب توقيعه عقدًا يمتد لعامين ونصف.



وطلب توروب من الجهاز الإداري إعداد تقرير تفصيلي عن جميع لاعبي الفريق يتضمن سبع نقاط أساسية: العمر، تاريخ الأندية السابقة، المساهمات التهديفية، المشاركات الدولية، سجل الإصابات، المركز الأساسي، والمرونة التكتيكية.



ويسعى المدرب الدنماركي من خلال هذه التقارير إلى التعرف على كل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالتوازي مع متابعته لأدائهم في التدريبات والمباريات، من أجل تكوين رؤية شاملة تساعده على تحديد التشكيل الأساسي الأنسب للمباريات المقبلة.