كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن المصانع المصرية لإنتاج الحديد والأسمنت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب الوفاء بمتطلبات المشروعات الخارجية، دون التأثير على مستويات الأسعار أو الإمدادات.

وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن تفاصيل مؤتمر صناعة النقل المقرر عقده في نوفمبر المقبل تحت شعار "الصناعة والنقل.. معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، حيث تناول خلال كلمته جاهزية الصناعة الوطنية لدعم جهود التنمية والإعمار في الداخل والخارج.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية الكبيرة للمصانع الوطنية تؤهلها للمشاركة بفاعلية في مشروعات إعادة إعمار غزة، بما يعزز الدور المصري في دعم جهود التنمية والإعمار في المنطقة.

وأعلن الوزير استعداد مصر لتوريد مليون طن من حديد التسليح للمشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات الداخل والخارج في الوقت نفسه.