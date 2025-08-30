وزير المالية: نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة مهمة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالى للعام الماضي، قائلاً: «نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين، وسنظل مستمرين فى التعاون والتنسيق والمساندة الكاملة لكل الوزارات والهيئات حتى تؤدى دورها على أكمل وجه».
وأضاف كجوك: “سنواصل مساندة مجتمع الأعمال لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين وتحفيز النمو والتنمية، وسنظل فريقًا واحدًا يعمل بتناغم كبير لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية”.
قال كجوك، لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحه،: «كل التقدير لمساهماتكم الفعالة والمؤثرة خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والقادم أفضل».