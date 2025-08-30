وزير التموين يفتتح معرض سوق اليوم الواحد و«أهلا مدارس» بمطروح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، معرض سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح، ومعرض المدارس بتخفيض يصل إلى 30%.

حضر الافتتاح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ومختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، وهند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح.

وتفقد وزير التموين معرض سلع اليوم للواحد لمتابعة للاسعار المقدمة للمواطنين.

ووجه وزير التموين بتخفيض سعر اللحوم البلدي من 400 جنيه إلى 320 جنيها للكيلو.

وقام محافظ مطروح بتغيير سعر اللحوم، كما تفقدوا معرض “أهلا مدارس”، والذى يضم جميع أدوات المدارس تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أن المعرض يشمل تقديم المستلزمات الدراسية والجامعية، بالإضافة إلى المواد الغذائية، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.