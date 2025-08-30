وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية بمطروح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية بمطروح، والذي يعد مجمع خدمات متكامل يضم خدمات السجل التجاري، إلى جانب شبابيك خدمات الشهر العقاري والضرائب وخدمات الغرفة التجارية. ويستوعب المكتب أكثر من 100 عميل يوميًا،.

ويقدم المكتب تجربة خدمية متطورة تعتمد على ميكنة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، بما يرفع جودة الخدمة المقدمة؛ وذلك اتساقًا مع خطة الوزارة للتحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية.

وقد شهد الافتتاح حضور كلٍّ من:واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد،و السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد للغرف التجارية، والسيد مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح ، إلى جانب السيد حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، كما شاركت الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، والسيد مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.و عدد من عمد ومشايخ مطروح وأعضاء الغرفة التجارية

كما قام وزير التموين ومحافظ مطروح بافتتاح سوق اليوم الواحد بما يضمه من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية بمطروح وتجار المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين.

وأكد الدكتور الوزير استمرار الدفع بأسواق اليوم الواحد والتوسع في العربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يضمن تعزيز الإتاحة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما افتتح الدكتور شريف فاروق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض «أهلاً مدارس» استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث يوفر المعرض المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود الوزارة للتيسير على الأسر وتحقيق التوازن في الأسواق قبل موسم الدراسة